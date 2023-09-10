Сухно Мария Тимофеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сухно Мария Тимофеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бочарова Нина Николаевна

Отец ребёнка: Петров Николай Михайлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Петрова Галина Николаевна

Отец ребёнка: Петров Николай Михайлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Петров Валерий Николаевич

Отец ребёнка: Петров Николай Михайлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Петров Николай Михайлович

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