Петров Михаил Филиппович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Петров Михаил Филиппович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
14.12.1921

Сын: Петров Николай Михайлович

Мать ребёнка: Игонина Проскофья Фотеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сазонова Анна Михайловна

Мать ребёнка: Игонина Проскофья Фотеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Игонина Проскофья Фотеевна

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