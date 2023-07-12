Приятелев (Андронов) Семен Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1873
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1873
Отец: Приятелев Алексей Васильевич
Мать: Татьяна Павловна
Бракосочетание
1892
Жена: Анна Егоровна
Рождение ребёнка
04.04.1903
Сын: Андронов Георгий (Егор) Семенович
Мать ребёнка: Анна Егоровна
Рождение ребёнка
14.12.1906
Сын: Приятелев Степан Семенович
Мать ребёнка: Анна Егоровна
Муранка, Шигонский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно