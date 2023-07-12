Приятелев (Андронов) Семен Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Приятелев (Андронов) Семен Алексеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1873

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1873

Отец: Приятелев Алексей Васильевич

Мать: Татьяна Павловна

Бракосочетание
1892

Жена: Анна Егоровна

Рождение ребёнка
04.04.1903

Сын: Андронов Георгий (Егор) Семенович

Мать ребёнка: Анна Егоровна

Рождение ребёнка
14.12.1906

Сын: Приятелев Степан Семенович

Мать ребёнка: Анна Егоровна

Муранка, Шигонский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно
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