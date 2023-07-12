Приятелев Алексей Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1839
Дата смерти26.03.1912
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1839
Отец: Приятелев Василий Андроннович
Мать: Евдокия Антоновна
Рождение ребёнка
1859
Сын: Приятелев Иван Алексеевич
Мать ребёнка: Татьяна Павловна
Рождение ребёнка
1865
Сын: Приятелев (андронов) Иван Алексеевич
Мать ребёнка: Татьяна Павловна
Рождение ребёнка
08.01.1869
Сын: Приятелев (андронов) Павел Алексеевич
Мать ребёнка: Татьяна Павловна
Рождение ребёнка
1873
Сын: Приятелев (андронов) Семен Алексеевич
Мать ребёнка: Татьяна Павловна
Рождение ребёнка
1876
Дочь: Дарья Алексеевна
Мать ребёнка: Татьяна Павловна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Татьяна Павловна
Смерть
26.03.1912