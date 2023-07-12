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Приятелев Алексей Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1839

Дата смерти

26.03.1912

Пол

Мужской

Добавил:

МЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1839

Отец: Приятелев Василий Андроннович

Мать: Евдокия Антоновна

Рождение ребёнка
1859

Сын: Приятелев Иван Алексеевич

Мать ребёнка: Татьяна Павловна

Рождение ребёнка
1865

Сын: Приятелев (андронов) Иван Алексеевич

Мать ребёнка: Татьяна Павловна

Рождение ребёнка
08.01.1869

Сын: Приятелев (андронов) Павел Алексеевич

Мать ребёнка: Татьяна Павловна

Рождение ребёнка
1873

Сын: Приятелев (андронов) Семен Алексеевич

Мать ребёнка: Татьяна Павловна

Рождение ребёнка
1876

Дочь: Дарья Алексеевна

Мать ребёнка: Татьяна Павловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Татьяна Павловна

Смерть
26.03.1912
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