(Ширшина) Татьяна Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1837
Дата смерти1911
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1859
Сын: Приятелев Иван Алексеевич
Отец ребёнка: Приятелев Алексей Васильевич
Рождение ребёнка
1865
Сын: Приятелев (андронов) Иван Алексеевич
Отец ребёнка: Приятелев Алексей Васильевич
Рождение ребёнка
08.01.1869
Сын: Приятелев (андронов) Павел Алексеевич
Отец ребёнка: Приятелев Алексей Васильевич
Рождение ребёнка
1873
Сын: Приятелев (андронов) Семен Алексеевич
Отец ребёнка: Приятелев Алексей Васильевич
Рождение ребёнка
1876
Дочь: Дарья Алексеевна
Отец ребёнка: Приятелев Алексей Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1911