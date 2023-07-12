(Ширшина) Татьяна Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Ширшина) Татьяна Павловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1837

Дата смерти

1911

Пол

Женский

Добавил:

МЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1837

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1859

Сын: Приятелев Иван Алексеевич

Отец ребёнка: Приятелев Алексей Васильевич

Рождение ребёнка
1865

Сын: Приятелев (андронов) Иван Алексеевич

Отец ребёнка: Приятелев Алексей Васильевич

Рождение ребёнка
08.01.1869

Сын: Приятелев (андронов) Павел Алексеевич

Отец ребёнка: Приятелев Алексей Васильевич

Рождение ребёнка
1873

Сын: Приятелев (андронов) Семен Алексеевич

Отец ребёнка: Приятелев Алексей Васильевич

Рождение ребёнка
1876

Дочь: Дарья Алексеевна

Отец ребёнка: Приятелев Алексей Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Приятелев Алексей Васильевич

Смерть
1911
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