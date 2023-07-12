(Демина) Анна Егоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1875
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
1892
Рождение ребёнка
04.04.1903
Сын: Андронов Георгий (Егор) Семенович
Отец ребёнка: Приятелев (андронов) Семен Алексеевич
Рождение ребёнка
14.12.1906
Сын: Приятелев Степан Семенович
Отец ребёнка: Приятелев (андронов) Семен Алексеевич
Муранка, Шигонский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно