(Демина) Анна Егоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Демина) Анна Егоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1875

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
1892

Муж: Приятелев (андронов) Семен Алексеевич

Рождение ребёнка
04.04.1903

Сын: Андронов Георгий (Егор) Семенович

Отец ребёнка: Приятелев (андронов) Семен Алексеевич

Рождение ребёнка
14.12.1906

Сын: Приятелев Степан Семенович

Отец ребёнка: Приятелев (андронов) Семен Алексеевич

Муранка, Шигонский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно
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