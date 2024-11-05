Подкорытов Моисей Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПодкорытов Моисей Николаевич

Подкорытов Моисей Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1899

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1899

Отец: Подкорытов Николай Степанович

Мать: Подкорытова (Чучалина) Феврония Архиповна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Подкорытова (Ошлакова) Агафья Евлампиевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Подкорытов Иван Моисеевич

Мать ребёнка: Подкорытова (Ошлакова) Агафья Евлампиевна

Рождение ребёнка
1920

Дочь: Подкорытова Матрена Моисеевна

Мать ребёнка: Подкорытова (Ошлакова) Агафья Евлампиевна

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.