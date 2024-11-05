Подкорытов Моисей Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1899
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1899
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Подкорытов Иван Моисеевич
Мать ребёнка: Подкорытова (Ошлакова) Агафья Евлампиевна
Рождение ребёнка
1920
Дочь: Подкорытова Матрена Моисеевна
Мать ребёнка: Подкорытова (Ошлакова) Агафья Евлампиевна
Смерть
Неизвестно