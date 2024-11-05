Подкорытова (Чучалина) Феврония Архиповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Подкорытова (Чучалина) Феврония Архиповна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1874 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1874 ст.

Отец: Чучалин Архип Иванович

Мать: Чучалина Параскева Ермолаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Подкорытов Николай Степанович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Подкорытова Мелания Николаевна

Отец ребёнка: Подкорытов Николай Степанович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Подкорытова Мария Николаевна

Отец ребёнка: Подкорытов Николай Степанович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Подкорытов Епифан Николаевич

Отец ребёнка: Подкорытов Николай Степанович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Подкорытова Ефимия Николаевна

Отец ребёнка: Подкорытов Николай Степанович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Подкорытов Леонтий Николаевич

Отец ребёнка: Подкорытов Николай Степанович

Рождение ребёнка
Около 1899

Сын: Подкорытов Моисей Николаевич

Отец ребёнка: Подкорытов Николай Степанович

Смерть
Неизвестно

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