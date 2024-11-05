Подкорытова (Чучалина) Феврония Архиповна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1874 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Мать
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1874 ст.
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Подкорытова Мелания Николаевна
Отец ребёнка: Подкорытов Николай Степанович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Подкорытова Мария Николаевна
Отец ребёнка: Подкорытов Николай Степанович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Подкорытов Епифан Николаевич
Отец ребёнка: Подкорытов Николай Степанович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Подкорытова Ефимия Николаевна
Отец ребёнка: Подкорытов Николай Степанович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Подкорытов Леонтий Николаевич
Отец ребёнка: Подкорытов Николай Степанович
Рождение ребёнка
Около 1899
Сын: Подкорытов Моисей Николаевич
Отец ребёнка: Подкорытов Николай Степанович
Смерть
Неизвестно