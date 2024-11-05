Подкорытов Иван Моисеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Подкорытов Иван Моисеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Подкорытов Моисей Николаевич

Мать: Подкорытова (Ошлакова) Агафья Евлампиевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Подкорытова Надежда Ивановна

Мать ребёнка: Подкорытова (Сентябова) Екатерина Степановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Подкорытова Нина Ивановна

Мать ребёнка: Подкорытова (Сентябова) Екатерина Степановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Подкорытов Виктор Иванович

Мать ребёнка: Подкорытова (Сентябова) Екатерина Степановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Подкорытов Валерий Иванович

Мать ребёнка: Подкорытова (Сентябова) Екатерина Степановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Подкорытова (Сентябова) Екатерина Степановна

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