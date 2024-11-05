Подкорытов Иван Моисеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Подкорытова Надежда Ивановна
Мать ребёнка: Подкорытова (Сентябова) Екатерина Степановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Подкорытова Нина Ивановна
Мать ребёнка: Подкорытова (Сентябова) Екатерина Степановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Подкорытов Виктор Иванович
Мать ребёнка: Подкорытова (Сентябова) Екатерина Степановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Подкорытов Валерий Иванович
Мать ребёнка: Подкорытова (Сентябова) Екатерина Степановна
Бракосочетание
Неизвестно