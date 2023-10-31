Елякин Александр Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1815
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1815
Отец: Елякин Василий Ивлиевич
Мать: Елякина Агафия Ивановна
Рождение ребёнка
Около 1845
Дочь: Чужикова Анна Александровна
Рождение ребёнка
29.12.1852
Сын: Елякин Дмитрий Александрович
Мать ребёнка: Елякина Гликерия Федотовна
Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Елякина Агриппина
Смерть
Неизвестно