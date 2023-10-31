Елякин Александр Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЕлякин Александр Васильевич

Елякин Александр Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1815

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1815

Отец: Елякин Василий Ивлиевич

Мать: Елякина Агафия Ивановна

Рождение ребёнка
Около 1845

Дочь: Чужикова Анна Александровна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
29.12.1852

Сын: Елякин Дмитрий Александрович

Мать ребёнка: Елякина Гликерия Федотовна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Елякина Гликерия Федотовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Елякина Агриппина

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close