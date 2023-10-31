Елякина Агафия Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1776
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1794 или 1800
Отец ребёнка: Елякин Василий Ивлиевич
Рождение ребёнка
Около 03.09.1811
Дочь: Пузакова Анна Васильевна
Отец ребёнка: Елякин Василий Ивлиевич
Рождение ребёнка
Около 1815
Сын: Елякин Александр Васильевич
Отец ребёнка: Елякин Василий Ивлиевич
Рождение ребёнка
11.04.1819
Дочь: Елякина Александра Васильевна
Отец ребёнка: Елякин Василий Ивлиевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно