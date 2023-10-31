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Елякин Василий Ивлиевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1776

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1776

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1794 или 1800

Сын: Елякин Петр Васильевич

Мать ребёнка: Елякина Агафия Ивановна

Рождение ребёнка
Около 1805

Сын: Елякин Семен Васильевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 03.09.1811

Дочь: Пузакова Анна Васильевна

Мать ребёнка: Елякина Агафия Ивановна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Около 1815

Сын: Елякин Александр Васильевич

Мать ребёнка: Елякина Агафия Ивановна

Рождение ребёнка
11.04.1819

Дочь: Елякина Александра Васильевна

Мать ребёнка: Елякина Агафия Ивановна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Елякина Агафия Ивановна

Смерть
Неизвестно
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