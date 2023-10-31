Елякин Василий Ивлиевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1776
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1794 или 1800
Мать ребёнка: Елякина Агафия Ивановна
Рождение ребёнка
Около 1805
Рождение ребёнка
Около 03.09.1811
Дочь: Пузакова Анна Васильевна
Мать ребёнка: Елякина Агафия Ивановна
Рождение ребёнка
Около 1815
Сын: Елякин Александр Васильевич
Мать ребёнка: Елякина Агафия Ивановна
Рождение ребёнка
11.04.1819
Дочь: Елякина Александра Васильевна
Мать ребёнка: Елякина Агафия Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Елякина Агафия Ивановна
Смерть
Неизвестно