Чужикова (Елякина) Анна Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чужикова (Елякина) Анна Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1845

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1845

Отец: Елякин Александр Васильевич

Мать: не указана

Бракосочетание
10.10.1862

Муж: Чужиков Павел Иосифович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
04.11.1864

Дочь: Чужикова Матрона Павловна

Отец ребёнка: Чужиков Павел Иосифович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
24.09.1868

Дочь: Чужикова Фекла

Отец ребёнка: не указан

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно
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