Чужикова (Елякина) Анна Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1845
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1845
Отец: Елякин Александр Васильевич
Бракосочетание
10.10.1862
Рождение ребёнка
04.11.1864
Дочь: Чужикова Матрона Павловна
Отец ребёнка: Чужиков Павел Иосифович
Рождение ребёнка
24.09.1868
Дочь: Чужикова Фекла
Смерть
Неизвестно