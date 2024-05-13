Суровикин Перфил Алексеевич 1708 — найти родственников по фамилии на Familio
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Суровикин Перфил Алексеевич

Место рождения

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

1708

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1708

Отец: Суровикин Алексей Иванович

Мать: Суровикина Марья Осиповна

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Место жительства
Неизвестно
Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Бракосочетание
1731

Жена: Суровикина Евдокия Иванова

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1732

Сын: Суровикин Исай Перфильевич

Мать ребёнка: Суровикина Евдокия Иванова

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1736

Сын: Суровикин Ефрем Перфильевич

Мать ребёнка: Суровикина Евдокия Иванова

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1743

Сын: Суровикин Давыд Перфильевич

Мать ребёнка: Суровикина Евдокия Иванова

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1748

Сын: Суровикин Игнатий Перфильевич

Мать ребёнка: Суровикина Евдокия Иванова

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1750

Сын: Суровикин Василий Перфильевич

Мать ребёнка: Суровикина Евдокия Иванова

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Смерть
Неизвестно

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