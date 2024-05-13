Суровикин Перфил Алексеевич
Место рождения
Дата рождения1708
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1708
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
1731
Рождение ребёнка
1732
Сын: Суровикин Исай Перфильевич
Мать ребёнка: Суровикина Евдокия Иванова
Рождение ребёнка
1736
Сын: Суровикин Ефрем Перфильевич
Мать ребёнка: Суровикина Евдокия Иванова
Рождение ребёнка
1743
Сын: Суровикин Давыд Перфильевич
Мать ребёнка: Суровикина Евдокия Иванова
Рождение ребёнка
1748
Сын: Суровикин Игнатий Перфильевич
Мать ребёнка: Суровикина Евдокия Иванова
Рождение ребёнка
1750
Сын: Суровикин Василий Перфильевич
Мать ребёнка: Суровикина Евдокия Иванова
Смерть
Неизвестно