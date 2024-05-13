Суровикин Алексей Иванович 1658 — найти родственников по фамилии на Familio
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Суровикин Алексей Иванович

Место рождения

Новоселки, Веневский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

1658

Дата смерти

1747

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1658

Отец: Суровикин Иван

Мать: не указана

Новоселки, Веневский муниципальный район, Тульская область
Место жительства
Неизвестно
Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Бракосочетание
1692

Жена: Суровикина Марья Осиповна

Рождение ребёнка
1693

Дочь: (Суровикина) Нелида Алексеевна

Мать ребёнка: Суровикина Марья Осиповна

Рождение ребёнка
1696

Сын: Суровикин Еремей Алексеевич

Мать ребёнка: Суровикина Марья Осиповна

Рождение ребёнка
1708

Сын: Суровикин Перфил Алексеевич

Мать ребёнка: Суровикина Марья Осиповна

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1711

Сын: Суровикин Никита Алексеевич

Мать ребёнка: Суровикина Марья Осиповна

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Смерть
1747
Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область

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