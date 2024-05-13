Суровикин Алексей Иванович
Место рождения
Дата рождения1658
Дата смерти1747
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1658
Отец: Суровикин Иван
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
1692
Рождение ребёнка
1693
Дочь: (Суровикина) Нелида Алексеевна
Мать ребёнка: Суровикина Марья Осиповна
Рождение ребёнка
1696
Сын: Суровикин Еремей Алексеевич
Мать ребёнка: Суровикина Марья Осиповна
Рождение ребёнка
1708
Сын: Суровикин Перфил Алексеевич
Мать ребёнка: Суровикина Марья Осиповна
Рождение ребёнка
1711
Сын: Суровикин Никита Алексеевич
Мать ребёнка: Суровикина Марья Осиповна
Смерть
1747