Суровикин Еремей Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Суровикин Еремей Алексеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1696

Дата смерти

1749

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1696

Отец: Суровикин Алексей Иванович

Мать: Суровикина Марья Осиповна

Упоминание
1702
Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Перепись населения | Переписные книги патриарших вотчин 1702 г. РГАДА, Ф.235. Оп. 1, Д. 119. Л. 965 В. Алексей Иванов сын Суровикин, у него сын Еремей пяти лет да пасынок Антип Иванов пятнатцати лет
Бракосочетание
1714

Жена: Суровикина Евдокия

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1715

Сын: Суровикин Семен Еремеевич

Мать ребёнка: Суровикина Евдокия

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1717

Сын: Суровикин Андрей Еремеевич

Мать ребёнка: Суровикина Евдокия

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Упоминание
1719
Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Перепись населения | 1-я Ревизская сказка, 1719г.
Рождение ребёнка
1720

Дочь: Куренева Евдокия Еремеева

Мать ребёнка: Суровикина Евдокия

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Упоминание
1721
Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Перепись населения | Переписная книга пришлых крестьян в лебедянских и елецких патриарших селах 1721 г. РГАДА, Ф. 236, Оп. 2, Кн. 8803 Л. 6 об. В. Алексей Суравинин 63 лет, у него жена Марья 60 лет, ... Показать все
Упоминание
1722
Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Перепись населения | Переписная книга Лебедянского уезда. 1722-27 гг. РГАДА, Ф. 350, Оп. 2, Д. 940 Л. 1115. 719 Алексей Иванов сын Суровикин 60 У него дети Еремей 20 Панфил 10 Никита 8 У Еремея дети ... Показать все
Бракосочетание
1730

Жена: Суровикина Васса Максимовна

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1734

Сын: Суровикин Василий Еремеевич

Мать ребёнка: Суровикина Васса Максимовна

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Упоминание
1744
Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Перепись населения | 2-я Ревизская сказка, 1744г.
Упоминание
1750
Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Перепись населения
Упоминание
13.02.1763
Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Перепись населения | 3-я Ревизская сказка, 1762-1763г.
Место жительства
Неизвестно
Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Смерть
1749
Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
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