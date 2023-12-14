Суровикин Еремей Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1696
Дата смерти1749
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1696
Упоминание
1702
Перепись населения | Переписные книги патриарших вотчин 1702 г. РГАДА, Ф.235. Оп. 1, Д. 119. Л. 965 В. Алексей Иванов сын Суровикин, у него сын Еремей пяти лет да пасынок Антип Иванов пятнатцати лет
Бракосочетание
1714
Жена: Суровикина Евдокия
Рождение ребёнка
1715
Сын: Суровикин Семен Еремеевич
Мать ребёнка: Суровикина Евдокия
Рождение ребёнка
1717
Сын: Суровикин Андрей Еремеевич
Мать ребёнка: Суровикина Евдокия
Упоминание
1719
Перепись населения | 1-я Ревизская сказка, 1719г.
Рождение ребёнка
1720
Дочь: Куренева Евдокия Еремеева
Мать ребёнка: Суровикина Евдокия
Упоминание
1721
Перепись населения | Переписная книга пришлых крестьян в лебедянских и елецких патриарших селах 1721 г. РГАДА, Ф. 236, Оп. 2, Кн. 8803 Л. 6 об. В. Алексей Суравинин 63 лет, у него жена Марья 60 лет, ... Показать все
Упоминание
1722
Перепись населения | Переписная книга Лебедянского уезда. 1722-27 гг. РГАДА, Ф. 350, Оп. 2, Д. 940 Л. 1115. 719 Алексей Иванов сын Суровикин 60 У него дети Еремей 20 Панфил 10 Никита 8 У Еремея дети ... Показать все
Бракосочетание
1730
Рождение ребёнка
1734
Сын: Суровикин Василий Еремеевич
Мать ребёнка: Суровикина Васса Максимовна
Упоминание
1744
Перепись населения | 2-я Ревизская сказка, 1744г.
Упоминание
1750
Перепись населения
Упоминание
13.02.1763
Перепись населения | 3-я Ревизская сказка, 1762-1763г.
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1749