Суровикина Марья Осиповна 1671 — найти родственников по фамилии на Familio
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Суровикина Марья Осиповна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1671

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1671

Отец: Осип

Мать: не указана

Место жительства
Неизвестно
Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Бракосочетание
1692

Муж: Суровикин Алексей Иванович

Рождение ребёнка
1693

Дочь: (Суровикина) Нелида Алексеевна

Отец ребёнка: Суровикин Алексей Иванович

Рождение ребёнка
1696

Сын: Суровикин Еремей Алексеевич

Отец ребёнка: Суровикин Алексей Иванович

Рождение ребёнка
1708

Сын: Суровикин Перфил Алексеевич

Отец ребёнка: Суровикин Алексей Иванович

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1711

Сын: Суровикин Никита Алексеевич

Отец ребёнка: Суровикин Алексей Иванович

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Смерть
Неизвестно

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