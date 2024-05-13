Суровикина Марья Осиповна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1671
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1671
Отец: Осип
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
1692
Рождение ребёнка
1693
Дочь: (Суровикина) Нелида Алексеевна
Отец ребёнка: Суровикин Алексей Иванович
Рождение ребёнка
1696
Сын: Суровикин Еремей Алексеевич
Отец ребёнка: Суровикин Алексей Иванович
Рождение ребёнка
1708
Сын: Суровикин Перфил Алексеевич
Отец ребёнка: Суровикин Алексей Иванович
Рождение ребёнка
1711
Сын: Суровикин Никита Алексеевич
Отец ребёнка: Суровикин Алексей Иванович
Смерть
Неизвестно