Суровикина Евдокия Иванова 1709 — найти родственников по фамилии на Familio
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Суровикина Евдокия Иванова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1709

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1709

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
Неизвестно
Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Бракосочетание
1731

Муж: Суровикин Перфил Алексеевич

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1732

Сын: Суровикин Исай Перфильевич

Отец ребёнка: Суровикин Перфил Алексеевич

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1736

Сын: Суровикин Ефрем Перфильевич

Отец ребёнка: Суровикин Перфил Алексеевич

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1743

Сын: Суровикин Давыд Перфильевич

Отец ребёнка: Суровикин Перфил Алексеевич

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1748

Сын: Суровикин Игнатий Перфильевич

Отец ребёнка: Суровикин Перфил Алексеевич

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1750

Сын: Суровикин Василий Перфильевич

Отец ребёнка: Суровикин Перфил Алексеевич

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Смерть
Неизвестно

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