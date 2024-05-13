Суровикина Евдокия Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1709
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1709
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
1731
Рождение ребёнка
1732
Сын: Суровикин Исай Перфильевич
Отец ребёнка: Суровикин Перфил Алексеевич
Рождение ребёнка
1736
Сын: Суровикин Ефрем Перфильевич
Отец ребёнка: Суровикин Перфил Алексеевич
Рождение ребёнка
1743
Сын: Суровикин Давыд Перфильевич
Отец ребёнка: Суровикин Перфил Алексеевич
Рождение ребёнка
1748
Сын: Суровикин Игнатий Перфильевич
Отец ребёнка: Суровикин Перфил Алексеевич
Рождение ребёнка
1750
Сын: Суровикин Василий Перфильевич
Отец ребёнка: Суровикин Перфил Алексеевич
Смерть
Неизвестно