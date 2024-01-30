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(Гололобова) Елена Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.05.1840

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.05.1840

Отец: Гололобов Василий Иванович

Мать: Елизавета Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ведерников Иван Васильевич

Рождение ребёнка
04.11.1864

Дочь: (Ведерникова) Екатерина Ивановна

Отец ребёнка: Ведерников Иван Васильевич

Рождение ребёнка
09.05.1866

Сын: Ведерников Николай Иванович

Отец ребёнка: Ведерников Иван Васильевич

Рождение ребёнка
06.10.1867

Сын: Ведерников Василий Иванович

Отец ребёнка: Ведерников Иван Васильевич

Рождение ребёнка
18.07.1870

Сын: Ведерников Алексей Иванович

Отец ребёнка: Ведерников Иван Васильевич

Рождение ребёнка
25.10.1873

Дочь: (Ведерникова) Елена Ивановна

Отец ребёнка: Ведерников Иван Васильевич

Смерть
Неизвестно

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