(Гололобова) Елена Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.05.1840
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.05.1840
Отец: Гололобов Василий Иванович
Мать: Елизавета Николаевна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
04.11.1864
Дочь: (Ведерникова) Екатерина Ивановна
Отец ребёнка: Ведерников Иван Васильевич
Рождение ребёнка
09.05.1866
Сын: Ведерников Николай Иванович
Отец ребёнка: Ведерников Иван Васильевич
Рождение ребёнка
06.10.1867
Сын: Ведерников Василий Иванович
Отец ребёнка: Ведерников Иван Васильевич
Рождение ребёнка
18.07.1870
Сын: Ведерников Алексей Иванович
Отец ребёнка: Ведерников Иван Васильевич
Рождение ребёнка
25.10.1873
Дочь: (Ведерникова) Елена Ивановна
Отец ребёнка: Ведерников Иван Васильевич
Смерть
Неизвестно