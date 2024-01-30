Ведерников Алексей Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.07.1870
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.07.1870
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ведерников Роман
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Гончарук (Ведерников) Елена Jr. Алексеевна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
Неизвестно