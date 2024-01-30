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Ведерников Алексей Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.07.1870

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.07.1870

Отец: Ведерников Иван Васильевич

Мать: (Гололобова) Елена Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ведерников Роман

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ведерников Андрей Sr.

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гончарук (Ведерников) Елена Jr. Алексеевна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно

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