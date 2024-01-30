Ведерников Иван Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.10.1840
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.10.1840
Крещение
28.10.1840
Константиновская церковь с.Большое Пронского у.
Рождение ребёнка
04.11.1864
Дочь: Екатерина Ивановна
Мать ребёнка: Елена Васильевна
Рождение ребёнка
09.05.1866
Сын: Ведерников Николай Иванович
Мать ребёнка: Елена Васильевна
Рождение ребёнка
06.10.1867
Сын: Ведерников Василий Иванович
Мать ребёнка: Елена Васильевна
Рождение ребёнка
18.07.1870
Сын: Ведерников Алексей Иванович
Мать ребёнка: Елена Васильевна
Рождение ребёнка
25.10.1873
Дочь: Елена Ивановна
Мать ребёнка: Елена Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Елена Васильевна
Смерть
Неизвестно