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Ведерников Иван Васильевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.10.1840

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.10.1840

Отец: Ведерников Василий Иванович

Мать: Ведерникова Екатерина Петровна

Крещение
28.10.1840
Константиновская церковь с.Большое Пронского у.
Рождение ребёнка
04.11.1864

Дочь: Екатерина Ивановна

Мать ребёнка: Елена Васильевна

Рождение ребёнка
09.05.1866

Сын: Ведерников Николай Иванович

Мать ребёнка: Елена Васильевна

Рождение ребёнка
06.10.1867

Сын: Ведерников Василий Иванович

Мать ребёнка: Елена Васильевна

Рождение ребёнка
18.07.1870

Сын: Ведерников Алексей Иванович

Мать ребёнка: Елена Васильевна

Рождение ребёнка
25.10.1873

Дочь: Елена Ивановна

Мать ребёнка: Елена Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Елена Васильевна

Смерть
Неизвестно
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