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Кудрявцов Николай Авксентьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1799 или 1807

Дата смерти

03.08.1871

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1799 или 1807

Отец: Кудрявцов Авксентий Иванович

Мать: Кудрявцова Анастасия Петровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кудрявцова Ульяна Леонтьевна

Рождение ребёнка
Около 1836

Дочь: Зенкина (Кудрявцова) Пелагея Николаевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1850

Дочь: Войнова (Кудрявцова) Евдокия Николаевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
27.09.1852

Дочь: Кудрявцева (Кудрявцева) Мария Николаевна

Мать ребёнка: Кудрявцова Ульяна Леонтьевна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
27.01.1856

Дочь: Кудрявцова (Кудрявцова) Анна Николаевна

Мать ребёнка: Кудрявцова Ульяна Леонтьевна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
03.08.1871
Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область

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