Кудрявцов Николай Авксентьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1799 или 1807
Дата смерти03.08.1871
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1799 или 1807
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1836
Дочь: Зенкина (Кудрявцова) Пелагея Николаевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1850
Дочь: Войнова (Кудрявцова) Евдокия Николаевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
27.09.1852
Дочь: Кудрявцева (Кудрявцева) Мария Николаевна
Мать ребёнка: Кудрявцова Ульяна Леонтьевна
Рождение ребёнка
27.01.1856
Дочь: Кудрявцова (Кудрявцова) Анна Николаевна
Мать ребёнка: Кудрявцова Ульяна Леонтьевна
Смерть
03.08.1871