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Кудрявцов Авксентий Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1784

Дата смерти

Около 1824

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1784

Отец: Кудрявцов Иван Иванович

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кудрявцова Анастасия Петровна

Рождение ребёнка
1799 или 1807

Сын: Кудрявцов Николай Авксентьевич

Мать ребёнка: Кудрявцова Анастасия Петровна

Рождение ребёнка
Около 28.06.1814

Дочь: Кудрявцова (Кечина) Феврония Авксентьевна

Мать ребёнка: Кудрявцова Анастасия Петровна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Около 1824

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