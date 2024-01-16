Кудрявцов Авксентий Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1784
Дата смертиОколо 1824
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1784
Отец: Кудрявцов Иван Иванович
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1799 или 1807
Сын: Кудрявцов Николай Авксентьевич
Мать ребёнка: Кудрявцова Анастасия Петровна
Рождение ребёнка
Около 28.06.1814
Дочь: Кудрявцова (Кечина) Феврония Авксентьевна
Мать ребёнка: Кудрявцова Анастасия Петровна
Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Около 1824