Кудрявцова Анастасия Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кудрявцова Анастасия Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1782

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1784 г.р.

Дети

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1782

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кудрявцов Авксентий Иванович

Рождение ребёнка
1799 или 1807

Сын: Кудрявцов Николай Авксентьевич

Отец ребёнка: Кудрявцов Авксентий Иванович

Рождение ребёнка
Около 28.06.1814

Дочь: Кудрявцова (Кечина) Феврония Авксентьевна

Отец ребёнка: Кудрявцов Авксентий Иванович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно

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