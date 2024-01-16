Кудрявцова Анастасия Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1782
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1782
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1799 или 1807
Сын: Кудрявцов Николай Авксентьевич
Отец ребёнка: Кудрявцов Авксентий Иванович
Рождение ребёнка
Около 28.06.1814
Дочь: Кудрявцова (Кечина) Феврония Авксентьевна
Отец ребёнка: Кудрявцов Авксентий Иванович
Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно