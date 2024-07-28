Зенкина (Кудрявцова) Пелагея Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1836
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1836
Отец: Кудрявцов Николай Авксентьевич
Мать: не указана
Бракосочетание
06.11.1855
Рождение ребёнка
11.02.1857
Дочь: Юркова (Зенкина) Евдокия Давидовна
Отец ребёнка: Зенкин Давид Прокофьевич
Рождение ребёнка
01.10.1858
Дочь: Зенкина (Зенкина) Ефросиния Давидовна
Отец ребёнка: Зенкин Давид Прокофьевич
Рождение ребёнка
03.02.1861
Отец ребёнка: Зенкин Давид Прокофьевич
Рождение ребёнка
14.06.1864
Дочь: Зенкина (Зенкина) Мария Давидовна
Отец ребёнка: Зенкин Давид Прокофьевич
Рождение ребёнка
23.09.1867
Отец ребёнка: Зенкин Давид Прокофьевич
Рождение ребёнка
23.05.1870
Дочь: Зенкина (Зенкина) Феодосия Давидовна
Отец ребёнка: Зенкин Давид Прокофьевич
Рождение ребёнка
18.02.1873
Дочь: Зенкина (Зенкина) Дарья Давидовна
Отец ребёнка: Зенкин Давид Прокофьевич
Рождение ребёнка
21.06.1875
Дочь: Зенкина (Зенкина) Агриппина Давидовна
Отец ребёнка: Зенкин Давид Прокофьевич
выдано свидетельство о рождении 28.02.1935?
Смерть
Неизвестно