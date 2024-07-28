Зенкина (Кудрявцова) Пелагея Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зенкина (Кудрявцова) Пелагея Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1836

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1836

Отец: Кудрявцов Николай Авксентьевич

Мать: не указана

Бракосочетание
06.11.1855

Муж: Зенкин Давид Прокофьевич

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
11.02.1857

Дочь: Юркова (Зенкина) Евдокия Давидовна

Отец ребёнка: Зенкин Давид Прокофьевич

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
01.10.1858

Дочь: Зенкина (Зенкина) Ефросиния Давидовна

Отец ребёнка: Зенкин Давид Прокофьевич

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
03.02.1861

Сын: Зенкин Федор Давидович

Отец ребёнка: Зенкин Давид Прокофьевич

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
14.06.1864

Дочь: Зенкина (Зенкина) Мария Давидовна

Отец ребёнка: Зенкин Давид Прокофьевич

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
23.09.1867

Сын: Зенкин Иван Давидович

Отец ребёнка: Зенкин Давид Прокофьевич

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
23.05.1870

Дочь: Зенкина (Зенкина) Феодосия Давидовна

Отец ребёнка: Зенкин Давид Прокофьевич

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
18.02.1873

Дочь: Зенкина (Зенкина) Дарья Давидовна

Отец ребёнка: Зенкин Давид Прокофьевич

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
21.06.1875

Дочь: Зенкина (Зенкина) Агриппина Давидовна

Отец ребёнка: Зенкин Давид Прокофьевич

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
выдано свидетельство о рождении 28.02.1935?
Смерть
Неизвестно

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