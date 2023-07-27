Рудаков Василий Никифоров
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1768
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1768
Рождение ребёнка
Около 1796
Сын: Рудаков Матвий (Матфий) Васильев
Мать ребёнка: Рудакова Анна Иванова
Рождение ребёнка
Около 1800
Мать ребёнка: Рудакова Анна Иванова
Рождение ребёнка
Около 1800
Дочь: Ударцова (рудакова) Иульяния Васильева
Мать ребёнка: Рудакова Анна Иванова
Рождение ребёнка
22.05.1801
Мать ребёнка: Рудакова Анна Иванова
Рождение ребёнка
18.08.1802
Мать ребёнка: Рудакова Анна Иванова
Рождение ребёнка
Около ?.03.1804
Мать ребёнка: Рудакова Анна Иванова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Рудакова Анна Иванова
Смерть
Неизвестно