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Рудаков Василий Никифоров

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1768

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1768

Отец: Рудаков Никифор Петров

Мать: Рудакова Стефанида Евдокимова

Рождение ребёнка
Около 1796

Сын: Рудаков Матвий (Матфий) Васильев

Мать ребёнка: Рудакова Анна Иванова

Рождение ребёнка
Около 1800

Сын: Рудаков Михайло Васильев

Мать ребёнка: Рудакова Анна Иванова

Воинкова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около 1800

Дочь: Ударцова (рудакова) Иульяния Васильева

Мать ребёнка: Рудакова Анна Иванова

Рождение ребёнка
22.05.1801

Сын: Рудаков Михаил Васильев

Мать ребёнка: Рудакова Анна Иванова

Воинкова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
18.08.1802

Сын: Рудаков Петр Васильев

Мать ребёнка: Рудакова Анна Иванова

Воинкова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около ?.03.1804

Сын: Рудаков Герасим Васильев

Мать ребёнка: Рудакова Анна Иванова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Рудакова Анна Иванова

Смерть
Неизвестно
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