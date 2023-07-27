Ударцова (Рудакова) (Рудакова) Иульяния Васильева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ударцова (Рудакова) (Рудакова) Иульяния Васильева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1800

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1800

Отец: Рудаков Василий Никифоров

Мать: Рудакова Анна Иванова

Бракосочетание
03.02.1819

Муж: Ударцов Илья Сильвестров

Рождение ребёнка
04.07.1820

Сын: Ударцов Андрей Ильин

Отец ребёнка: Ударцов Илья Сильвестров

Комарица, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
13.02.1823

Дочь: Агафья Ильина

Отец ребёнка: Ударцов Илья Сильвестров

Комарица, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
24.03.1824

Сын: Ударцов Гавриил Ильин

Отец ребёнка: Ударцов Илья Сильвестров

Комарица, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
02.05.1826

Сын: Ударцов Тимофей Ильин

Отец ребёнка: Ударцов Илья Сильвестров

Комарица, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Смерть
Неизвестно
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