Ударцова (Рудакова) (Рудакова) Иульяния Васильева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1800
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1800
Отец: Рудаков Василий Никифоров
Мать: Рудакова Анна Иванова
Бракосочетание
03.02.1819
Рождение ребёнка
04.07.1820
Сын: Ударцов Андрей Ильин
Отец ребёнка: Ударцов Илья Сильвестров
Рождение ребёнка
13.02.1823
Дочь: Агафья Ильина
Отец ребёнка: Ударцов Илья Сильвестров
Рождение ребёнка
24.03.1824
Отец ребёнка: Ударцов Илья Сильвестров
Рождение ребёнка
02.05.1826
Отец ребёнка: Ударцов Илья Сильвестров
Смерть
Неизвестно