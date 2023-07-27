Рудакова (Рудакова) Анна Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1764
Дата смерти20.05.1833
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1796
Сын: Рудаков Матвий (Матфий) Васильев
Отец ребёнка: Рудаков Василий Никифоров
Рождение ребёнка
Около 1800
Отец ребёнка: Рудаков Василий Никифоров
Рождение ребёнка
Около 1800
Дочь: Ударцова (рудакова) Иульяния Васильева
Отец ребёнка: Рудаков Василий Никифоров
Рождение ребёнка
22.05.1801
Отец ребёнка: Рудаков Василий Никифоров
Рождение ребёнка
18.08.1802
Отец ребёнка: Рудаков Василий Никифоров
Рождение ребёнка
Около ?.03.1804
Отец ребёнка: Рудаков Василий Никифоров
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
20.05.1833
Причина смерти: от горячки