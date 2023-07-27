Рудакова (Рудакова) Анна Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рудакова (Рудакова) Анна Иванова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1764

Дата смерти

20.05.1833

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1764

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1796

Сын: Рудаков Матвий (Матфий) Васильев

Отец ребёнка: Рудаков Василий Никифоров

Рождение ребёнка
Около 1800

Сын: Рудаков Михайло Васильев

Отец ребёнка: Рудаков Василий Никифоров

Воинкова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около 1800

Дочь: Ударцова (рудакова) Иульяния Васильева

Отец ребёнка: Рудаков Василий Никифоров

Рождение ребёнка
22.05.1801

Сын: Рудаков Михаил Васильев

Отец ребёнка: Рудаков Василий Никифоров

Воинкова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
18.08.1802

Сын: Рудаков Петр Васильев

Отец ребёнка: Рудаков Василий Никифоров

Воинкова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около ?.03.1804

Сын: Рудаков Герасим Васильев

Отец ребёнка: Рудаков Василий Никифоров

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Рудаков Василий Никифоров

Смерть
20.05.1833
Воинкова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Причина смерти: от горячки
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