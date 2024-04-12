Ударцов Илья Сильвестров
Место рождения
Дата рожденияОколо 1800
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1800
Бракосочетание
03.02.1819
Рождение ребёнка
04.07.1820
Сын: Ударцов Андрей Ильин
Мать ребёнка: Ударцова (рудакова) Иульяния Васильева
Рождение ребёнка
13.02.1823
Дочь: Агафья Ильина
Мать ребёнка: Ударцова (рудакова) Иульяния Васильева
Рождение ребёнка
24.03.1824
Мать ребёнка: Ударцова (рудакова) Иульяния Васильева
Рождение ребёнка
02.05.1826
Мать ребёнка: Ударцова (рудакова) Иульяния Васильева
Смерть
Неизвестно