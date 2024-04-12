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Ударцов Илья Сильвестров

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Место рождения

Комарица, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область

Дата рождения

Около 1800

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1800

Отец: Ударцов Сильвестр Осипов (Иосифов)

Мать: Ударцова Татьяна Яковлева

Комарица, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Бракосочетание
03.02.1819

Жена: Ударцова (рудакова) Иульяния Васильева

Рождение ребёнка
04.07.1820

Сын: Ударцов Андрей Ильин

Мать ребёнка: Ударцова (рудакова) Иульяния Васильева

Комарица, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
13.02.1823

Дочь: Агафья Ильина

Мать ребёнка: Ударцова (рудакова) Иульяния Васильева

Комарица, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
24.03.1824

Сын: Ударцов Гавриил Ильин

Мать ребёнка: Ударцова (рудакова) Иульяния Васильева

Комарица, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
02.05.1826

Сын: Ударцов Тимофей Ильин

Мать ребёнка: Ударцова (рудакова) Иульяния Васильева

Комарица, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Смерть
Неизвестно
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