Ударцов Сильвестр Осипов (Иосифов) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиУдарцов Сильвестр Осипов (Иосифов)

Ударцов Сильвестр Осипов (Иосифов)

avatar

Место рождения

Комарица, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область

Дата рождения

Около 1775

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1775

Отец: Ударцов Иосиф Афанасьев

Мать: не указана

Комарица, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около 1799

Дочь: Татьяна Сильвестрова

Мать ребёнка: Ударцова Татьяна Яковлева

Рождение ребёнка
Около 1800

Сын: Ударцов Илья Сильвестров

Мать ребёнка: Ударцова Татьяна Яковлева

Комарица, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
23.03.1801

Сын: Ударцов Гавриил Сильвестров

Мать ребёнка: Ударцова Татьяна Яковлева

Комарица, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
12.11.1802

Дочь: Стефанида Сильвестрова

Мать ребёнка: Ударцова Татьяна Яковлева

Комарица, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около 1802

Сын: Ударцов Дорофей Сильвестров

Мать ребёнка: Ударцова Татьяна Яковлева

Комарица, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
20.01.1804

Дочь: Ксения Сильвестрова

Мать ребёнка: Ударцова Татьяна Яковлева

Комарица, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Бракосочетание
12.07.1832

Жена: Ударцова Анна Петрова

Рождение ребёнка
05.04.1836

Сын: Ударцов Евтихий Сильвестров

Мать ребёнка: Ударцова Анна Петрова

Комарица, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ударцова Татьяна Яковлева

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close