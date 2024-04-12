Ударцов Сильвестр Осипов (Иосифов)
Место рождения
Дата рожденияОколо 1775
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1775
Отец: Ударцов Иосиф Афанасьев
Рождение ребёнка
Около 1799
Дочь: Татьяна Сильвестрова
Мать ребёнка: Ударцова Татьяна Яковлева
Рождение ребёнка
Около 1800
Мать ребёнка: Ударцова Татьяна Яковлева
Рождение ребёнка
23.03.1801
Сын: Ударцов Гавриил Сильвестров
Мать ребёнка: Ударцова Татьяна Яковлева
Рождение ребёнка
12.11.1802
Дочь: Стефанида Сильвестрова
Мать ребёнка: Ударцова Татьяна Яковлева
Рождение ребёнка
Около 1802
Сын: Ударцов Дорофей Сильвестров
Мать ребёнка: Ударцова Татьяна Яковлева
Рождение ребёнка
20.01.1804
Дочь: Ксения Сильвестрова
Мать ребёнка: Ударцова Татьяна Яковлева
Бракосочетание
12.07.1832
Жена: Ударцова Анна Петрова
Рождение ребёнка
05.04.1836
Сын: Ударцов Евтихий Сильвестров
Мать ребёнка: Ударцова Анна Петрова
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно