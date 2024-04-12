Ударцов Иосиф Афанасьев
Место рождения
Дата рожденияОколо 1759
Дата смерти23.11.1814
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1759
Отец: Ударцов Афанасий
Рождение ребёнка
Около 1775
Сын: Ударцов Сильвестр Осипов (Иосифов)
Рождение ребёнка
Около 1780
Сын: Ударцов Яков Осипов
Рождение ребёнка
Около 1780
Рождение ребёнка
Около 1782
Дочь: Татиана Осипова
Рождение ребёнка
Около 1786
Дочь: Харитина Осипова
Смерть
23.11.1814
Причина смерти: от чахотки