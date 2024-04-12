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Ударцов Иосиф Афанасьев

Место рождения

Комарица, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область

Дата рождения

Около 1759

Дата смерти

23.11.1814

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1759

Отец: Ударцов Афанасий

Мать: не указана

Комарица, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около 1775

Сын: Ударцов Сильвестр Осипов (Иосифов)

Мать ребёнка: не указана

Комарица, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около 1780

Сын: Ударцов Яков Осипов

Мать ребёнка: не указана

Комарица, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около 1780

Сын: Ударцов Игнатий Осипов

Мать ребёнка: не указана

Комарица, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около 1782

Дочь: Татиана Осипова

Мать ребёнка: не указана

Комарица, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около 1786

Дочь: Харитина Осипова

Мать ребёнка: не указана

Комарица, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Смерть
23.11.1814
Комарица, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Причина смерти: от чахотки
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