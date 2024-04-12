(Ударцова) Татиана Осипова
Место рождения
Дата рожденияОколо 1782
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1782
Отец: Ударцов Иосиф Афанасьев
Бракосочетание
10.02.1802
Муж: Ударцов Илья Филипов
Рождение ребёнка
13.05.1803
Отец ребёнка: Ударцов Илья Филипов
Рождение ребёнка
19.12.1805
Сын: Ударцов Ефим (Евфимий) Ильин
Отец ребёнка: Ударцов Илья Филипов
Рождение ребёнка
16.03.1807
Отец ребёнка: Ударцов Илья Филипов
Рождение ребёнка
08.04.1809
Дочь: Платонида Ильина
Отец ребёнка: Ударцов Илья Филипов
Рождение ребёнка
13.01.1814
Дочь: Татьяна Ильина
Отец ребёнка: Ударцов Илья Филипов
Смерть
Неизвестно