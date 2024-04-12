(Ударцова) Татиана Осипова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Ударцова) Татиана Осипова

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Место рождения

Комарица, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область

Дата рождения

Около 1782

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1782

Отец: Ударцов Иосиф Афанасьев

Мать: не указана

Комарица, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Бракосочетание
10.02.1802

Муж: Ударцов Илья Филипов

Рождение ребёнка
13.05.1803

Сын: Ударцов Димитрий Ильин

Отец ребёнка: Ударцов Илья Филипов

Рыболово, Ирбитский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
19.12.1805

Сын: Ударцов Ефим (Евфимий) Ильин

Отец ребёнка: Ударцов Илья Филипов

Рыболово, Ирбитский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
16.03.1807

Сын: Ударцов Алексей Ильин

Отец ребёнка: Ударцов Илья Филипов

Рыболово, Ирбитский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
08.04.1809

Дочь: Платонида Ильина

Отец ребёнка: Ударцов Илья Филипов

Рыболово, Ирбитский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
13.01.1814

Дочь: Татьяна Ильина

Отец ребёнка: Ударцов Илья Филипов

Рыболово, Ирбитский уезд, Пермская губерния
Смерть
Неизвестно
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