Рудакова (Рудакова) Стефанида Евдокимова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рудакова (Рудакова) Стефанида Евдокимова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1738

Дата смерти

24.01.1830

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1738

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1768

Сын: Рудаков Василий Никифоров

Отец ребёнка: Рудаков Никифор Петров

Рождение ребёнка
Около 1772

Сын: Рудаков Иван Никифоров

Отец ребёнка: Рудаков Никифор Петров

Рождение ребёнка
Около 1783

Дочь: Параскева Никифорова

Отец ребёнка: Рудаков Никифор Петров

Смерть
24.01.1830
Воинкова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Причина смерти: от престарелости