Рудакова (Рудакова) Стефанида Евдокимова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1738
Дата смерти24.01.1830
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1738
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1768
Сын: Рудаков Василий Никифоров
Отец ребёнка: Рудаков Никифор Петров
Рождение ребёнка
Около 1772
Отец ребёнка: Рудаков Никифор Петров
Рождение ребёнка
Около 1783
Дочь: Параскева Никифорова
Отец ребёнка: Рудаков Никифор Петров
Смерть
24.01.1830
Воинкова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Причина смерти: от престарелости