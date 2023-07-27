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Рудаков Никифор Петров

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1748

Дата смерти

16.06.1829

Пол

Мужской

Отец

Около 1715 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1748

Отец: Рудаков Петр Васильев

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1768

Сын: Рудаков Василий Никифоров

Мать ребёнка: Рудакова Стефанида Евдокимова

Рождение ребёнка
Около 1772

Сын: Рудаков Иван Никифоров

Мать ребёнка: Рудакова Стефанида Евдокимова

Рождение ребёнка
Около 1783

Дочь: Параскева Никифорова

Мать ребёнка: Рудакова Стефанида Евдокимова

Смерть
16.06.1829
Воинкова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Причина смерти: от престарелости
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