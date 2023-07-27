Рудаков Никифор Петров
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1748
Дата смерти16.06.1829
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1748
Отец: Рудаков Петр Васильев
Рождение ребёнка
Около 1768
Сын: Рудаков Василий Никифоров
Мать ребёнка: Рудакова Стефанида Евдокимова
Рождение ребёнка
Около 1772
Мать ребёнка: Рудакова Стефанида Евдокимова
Рождение ребёнка
Около 1783
Дочь: Параскева Никифорова
Мать ребёнка: Рудакова Стефанида Евдокимова
Смерть
16.06.1829
Воинкова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Причина смерти: от престарелости