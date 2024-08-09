Громов Борис Иосифович
Место рожденияКузнецк
Дата рождения13.01.1911 ст.
Дата смерти04.11.1941
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.01.1911 ст.
Бракосочетание
04.11.1939
Жена: Молодова Анна Васильевна
Рождение ребёнка
01.12.1940
Дочь: Громова Людмила Борисовна
Мать ребёнка: Молодова Анна Васильевна
Военная служба
С 14.07.1941 по 04.11.1941
отдельный курсантской полк Московского Краснознамённого пехотного училища им. Верховного Совета РСФСР ("Кремлевские курсанты"), 15 рота (Московское НО; п/п 993 п/я 033)
Смерть
04.11.1941
Софьино, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Захоронение (военное)
После 10.01.1942
Ботово, Волоколамский муниципальный район, Московская область
В братской могиле захоронено 388 человек, среди них неизвестны 249 чел. Из опознаных: Воробьев Анатолий Семенович, курсант погиб 04.11.41