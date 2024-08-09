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Громов Борис Иосифович

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Место рождения

Кузнецк

Дата рождения

13.01.1911 ст.

Дата смерти

04.11.1941

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.01.1911 ст.

Отец: Громов Иосиф Алексеевич

Мать: Громова (Бессонова Или Степанова) Варвара Павловна

Бракосочетание
04.11.1939

Жена: Молодова Анна Васильевна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
01.12.1940

Дочь: Громова Людмила Борисовна

Мать ребёнка: Молодова Анна Васильевна

Москва, город федерального значения Москва
Военная служба
С 14.07.1941 по 04.11.1941
отдельный курсантской полк Московского Краснознамённого пехотного училища им. Верховного Совета РСФСР ("Кремлевские курсанты"), 15 рота (Московское НО; п/п 993 п/я 033)
Смерть
04.11.1941
Софьино, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Захоронение (военное)
После 10.01.1942
Ботово, Волоколамский муниципальный район, Московская область
В братской могиле захоронено 388 человек, среди них неизвестны 249 чел. Из опознаных: Воробьев Анатолий Семенович, курсант погиб 04.11.41

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