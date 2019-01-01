село Борец, Сараевский муниципальный район, Рязанская область (на 2019) — Familio

Борец

Сараевский муниципальный район, Рязанская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии православного духовенства
Чат по генеалогии Рязанской области

Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Рязанская губерния, Сапожковский уезд
2882Борец, с. каз.при р. Паре.35станов. кварт.38512741459Церковь православная 1. Сельское правление. Ярмарок 2. Базары.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Рязанская губерния, Сапожковский уезд, Борецкая волость
1062. Борец, село бывшее государственное, при реке Паре, дворов 494, жителей 2877, волостное правление (уездный город в 30 верстах), церковь православная, школа, 27 лавок Показать все

Волости и гмины 1890 года

Местонахождение волостного правленияСтанКрестьянской земли десятинСеленийКрестьянских дворовМужчинЖенщинОбоего полаНе крестьянских дворов
Рязанская губерния, Сапожковский уезд, Борецкая волость
село Борец1881113623978316730576224[...]

Список населённых мест Рязанской губернии 1906 года

НазваниеМестоположениеДворовМужчинЖенщинВсегоВерст до РязаниДо уездного центраДо волостного центраВолостной центрОсобенности н/п
Рязанская губерния, Сапожокский уезд, Борецкая волость
Борец село7705на тр. Сапож.—Шацк при р. Паре65422232296451915530волостн. правл.Цер. кам., зем. шк., 5 кузн., 2 прос., маслоб., 14 кирп. завод., баз., ежен. ярм. на фом. нед. после Пасхи 3 дневн., кв. уряд., фельдш. функ., каз. вин. лав.
При с. Борце о-ва кр. с. Борца мук. м.7706141516035Борецъ
Хутор Ряз. жен. мон. при с. Борце77141112158303Борецъ

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Рязанская область, Сараевский район
1662Борецсело53°48'с.ш.41°10'в.д.N-37-083

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Рязанская область, Сараевский муниципальный район, Борецкое сельское поселение
61640412101с Борецсело

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