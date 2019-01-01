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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
2882Борец, с. каз.при р. Паре.35станов. кварт.38512741459Церковь православная 1. Сельское правление. Ярмарок 2. Базары.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
1062. Борец, село бывшее государственное, при реке Паре, дворов 494, жителей 2877, волостное правление (уездный город в 30 верстах), церковь православная, школа, 27 лавок Показать все
Волости и гмины 1890 года
Местонахождение волостного правления№СтанКрестьянской земли десятинСеленийКрестьянских дворовМужчинЖенщинОбоего полаНе крестьянских дворов
село Борец1881113623978316730576224[...]
Список населённых мест Рязанской губернии 1906 года
Название№МестоположениеДворовМужчинЖенщинВсегоВерст до РязаниДо уездного центраДо волостного центраВолостной центрОсобенности н/п
Борец село7705на тр. Сапож.—Шацк при р. Паре65422232296451915530—волостн. правл.Цер. кам., зем. шк., 5 кузн., 2 прос., маслоб., 14 кирп. завод., баз., ежен. ярм. на фом. нед. после Пасхи 3 дневн., кв. уряд., фельдш. функ., каз. вин. лав.
При с. Борце о-ва кр. с. Борца мук. м.77061415160351½Борецъ
Хутор Ряз. жен. мон. при с. Борце77141112158303Борецъ
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
1662Борецсело53°48'с.ш.41°10'в.д.N-37-083
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
61640412101с Борецсело