Мавра Никитина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мавра Никитина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1827

Пол

Женский

Отец

Мать

Около 1795 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

МС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1827

Отец: Крупенников Никита

Мать: Василиса Иванова

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