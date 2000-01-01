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Мавра Никитина
Мавра Никитина
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
Около 1827
Пол
Женский
Отец
Крупенников Никита
Мать
Василиса Иванова
Около 1795 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
МС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1827
Отец:
Крупенников Никита
Мать:
Василиса Иванова
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