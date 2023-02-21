Крупенников Никита
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1821
Сын: Крупенников Семен Никитич
Мать ребёнка: Василиса Иванова
Рождение ребёнка
Около 1827
Дочь: Мавра Никитина
Мать ребёнка: Василиса Иванова
Рождение ребёнка
Около 1832
Мать ребёнка: Василиса Иванова
Красицы, Гагаринский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно