Крупенников Никита — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Крупенников Никита

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

МС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1821

Сын: Крупенников Семен Никитич

Мать ребёнка: Василиса Иванова

Рождение ребёнка
Около 1827

Дочь: Мавра Никитина

Мать ребёнка: Василиса Иванова

Рождение ребёнка
Около 1832

Сын: Крупенников Иван Никитин

Мать ребёнка: Василиса Иванова

Красицы, Гагаринский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно
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