Василиса Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Василиса Иванова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1795

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

МС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1795

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1821

Сын: Крупенников Семен Никитич

Отец ребёнка: Крупенников Никита

Рождение ребёнка
Около 1827

Дочь: Мавра Никитина

Отец ребёнка: Крупенников Никита

Рождение ребёнка
Около 1832

Сын: Крупенников Иван Никитин

Отец ребёнка: Крупенников Никита

Красицы, Гагаринский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно
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