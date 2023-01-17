Василиса Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1795
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1795
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1821
Сын: Крупенников Семен Никитич
Отец ребёнка: Крупенников Никита
Рождение ребёнка
Около 1827
Дочь: Мавра Никитина
Отец ребёнка: Крупенников Никита
Рождение ребёнка
Около 1832
Отец ребёнка: Крупенников Никита
Красицы, Гагаринский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно