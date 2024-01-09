Асонова (Салаватова) Наиля Хасяновна
Место рожденияг. Подольск, Россия
Дата рождения17.08.1955
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.08.1955
Отец: Салаватов Хасян (Костя) Фатехович
Мать: Сония
г. Подольск, Россия
Бракосочетание
17.08.1985
Рождение ребёнка
24.09.1985
Дочь: Виленская Евгения Сергеевна
Отец ребёнка: Асонов Сергей Владимирович
Рождение ребёнка
30.01.1991
Дочь: Жукова Мария
Отец ребёнка: Асонов Сергей Владимирович
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно