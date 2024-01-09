Асонова (Салаватова) Наиля Хасяновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Асонова (Салаватова) Наиля Хасяновна

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Место рождения

г. Подольск, Россия

Дата рождения

17.08.1955

Пол

Женский

Добавил:

СЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.08.1955

Отец: Салаватов Хасян (Костя) Фатехович

Мать: Сония

г. Подольск, Россия
Бракосочетание
17.08.1985

Муж: Асонов Сергей Владимирович

Рождение ребёнка
24.09.1985

Дочь: Виленская Евгения Сергеевна

Отец ребёнка: Асонов Сергей Владимирович

Рождение ребёнка
30.01.1991

Дочь: Жукова Мария

Отец ребёнка: Асонов Сергей Владимирович

Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
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