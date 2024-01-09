Салаватов Хасян (Костя) Фатехович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Салаватов Хасян (Костя) Фатехович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.05.1930

Дата смерти

12.04.1979

Пол

Мужской

Отец

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Мать

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Жена

1930 г.р.

Дети

1955 г.р.
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Добавил:

СЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.05.1930

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
17.08.1955

Дочь: Асонова Наиля Хасяновна

Мать ребёнка: Сония

г. Подольск, Россия
Рождение ребёнка
01.02.1966

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Сония

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Сония

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сония

Смерть
12.04.1979
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