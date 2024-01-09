Салаватов Хасян (Костя) Фатехович
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.05.1930
Дата смерти12.04.1979
ПолМужской
Отец
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Мать
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Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.05.1930
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
17.08.1955
Дочь: Асонова Наиля Хасяновна
Мать ребёнка: Сония
г. Подольск, Россия
Рождение ребёнка
01.02.1966
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Сония
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Сония
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Сония
Смерть
12.04.1979