Виленская (Асонова) Евгения Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Виленская (Асонова) Евгения Сергеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.09.1985

Пол

Женский

Отец

1955 г.р.

Мать

1955 г.р.

Муж

1985 г.р.

Дети

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Добавил:

СЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.09.1985

Отец: Асонов Сергей Владимирович

Мать: Асонова Наиля Хасяновна

Бракосочетание
20.01.2007

Муж: Виленский Алексей Александрович

Рождение ребёнка
26.08.2008

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Виленский Алексей Александрович

Рождение ребёнка
09.09.2017

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Виленский Алексей Александрович

Рождение ребёнка
22.08.2019

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Виленский Алексей Александрович

Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
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