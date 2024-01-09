Виленская (Асонова) Евгения Сергеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.09.1985
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.09.1985
Бракосочетание
20.01.2007
Рождение ребёнка
26.08.2008
Рождение ребёнка
09.09.2017
Рождение ребёнка
22.08.2019
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно