(Сабирова) Сония
Место рожденияг. Венюково, Московская Область
Дата рождения20.12.1930
Дата смерти15.04.2000
ПолЖенский
Отец
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Мать
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Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.12.1930
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
г. Венюково, Московская Область
Рождение ребёнка
17.08.1955
Дочь: Асонова Наиля Хасяновна
Отец ребёнка: Салаватов Хасян (Костя) Фатехович
г. Подольск, Россия
Рождение ребёнка
01.02.1966
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Салаватов Хасян (Костя) Фатехович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Салаватов Хасян (Костя) Фатехович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
15.04.2000