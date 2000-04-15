(Сабирова) Сония — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Сабирова) Сония

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Место рождения

г. Венюково, Московская Область

Дата рождения

20.12.1930

Дата смерти

15.04.2000

Пол

Женский

Отец

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Мать

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Муж

1930 г.р.

Дети

1955 г.р.
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Добавил:

СЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.12.1930

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

г. Венюково, Московская Область
Рождение ребёнка
17.08.1955

Дочь: Асонова Наиля Хасяновна

Отец ребёнка: Салаватов Хасян (Костя) Фатехович

г. Подольск, Россия
Рождение ребёнка
01.02.1966

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Салаватов Хасян (Костя) Фатехович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Салаватов Хасян (Костя) Фатехович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Салаватов Хасян (Костя) Фатехович

Смерть
15.04.2000
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