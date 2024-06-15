Некрасова (Симонова) Анна Иванова
Место рождения
Дата рождения1797
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1797
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
20.01.1814
Муж: Некрасов Петр Леонов
Рождение ребёнка
15.03.1816
Сын: Некрасов Алексей Петрович
Отец ребёнка: Некрасов Петр Леонов
Рождение ребёнка
07.12.1819
Дочь: (Некрасова) Анна Петровна
Отец ребёнка: Некрасов Петр Леонов
Вязьма, Вяземский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
27.11.1823
Сын: Некрасов Александр Петрович
Отец ребёнка: Некрасов Петр Леонов
Рождение ребёнка
02.04.1825
Дочь: (Некрасова) Александра Петровна
Отец ребёнка: Некрасов Петр Леонов
Рождение ребёнка
04.08.1826
Дочь: (Некрасова) Наталья Петровна
Отец ребёнка: Некрасов Петр Леонов
Рождение ребёнка
24.03.1828
Дочь: (Некрасова) Марья Петровна
Отец ребёнка: Некрасов Петр Леонов
Смерть
Неизвестно