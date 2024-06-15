Некрасова (Симонова) Анна Иванова 1797 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиНекрасова (Симонова) Анна Иванова

Некрасова (Симонова) Анна Иванова

Место рождения

Ржев, город Ржев, Тверская область

Дата рождения

1797

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1797

Отец: не указан

Мать: не указана

Ржев, город Ржев, Тверская область
Бракосочетание
20.01.1814

Муж: Некрасов Петр Леонов

Рождение ребёнка
15.03.1816

Сын: Некрасов Алексей Петрович

Отец ребёнка: Некрасов Петр Леонов

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
07.12.1819

Дочь: (Некрасова) Анна Петровна

Отец ребёнка: Некрасов Петр Леонов

Вязьма, Вяземский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
27.11.1823

Сын: Некрасов Александр Петрович

Отец ребёнка: Некрасов Петр Леонов

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
02.04.1825

Дочь: (Некрасова) Александра Петровна

Отец ребёнка: Некрасов Петр Леонов

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
04.08.1826

Дочь: (Некрасова) Наталья Петровна

Отец ребёнка: Некрасов Петр Леонов

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
24.03.1828

Дочь: (Некрасова) Марья Петровна

Отец ребёнка: Некрасов Петр Леонов

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.