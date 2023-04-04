Лунц Шая Лейб
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: (Лунц) Гита Мере
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Лунц Максим (Меер Лейбович)
Мать ребёнка: (Лунц) Гита Мере
Рождение ребёнка
Около 1858
Сын: Лунц Теодор
Мать ребёнка: (Лунц) Гита Мере
Рождение ребёнка
Около 1859
Мать ребёнка: (Лунц) Гита Мере
Рождение ребёнка
Около 1863
Сын: Лунц Бенцель
Мать ребёнка: (Лунц) Гита Мере
Рождение ребёнка
Около 1863
Сын: Лунц Хацкель
Мать ребёнка: (Лунц) Гита Мере