Лунц Шая Лейб — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лунц Шая Лейб

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Около 1858 г.р.
Около 1859 г.р.
Около 1863 г.р.
Около 1863 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: (Лунц) Гита Мере

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лунц Максим (Меер Лейбович)

Мать ребёнка: (Лунц) Гита Мере

Рождение ребёнка
Около 1858

Сын: Лунц Теодор

Мать ребёнка: (Лунц) Гита Мере

Рождение ребёнка
Около 1859

Сын: Лунц Вениамин Львович

Мать ребёнка: (Лунц) Гита Мере

Рождение ребёнка
Около 1863

Сын: Лунц Бенцель

Мать ребёнка: (Лунц) Гита Мере

Рождение ребёнка
Около 1863

Сын: Лунц Хацкель

Мать ребёнка: (Лунц) Гита Мере

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