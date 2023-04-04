(Лунц) Гита Мере
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Лунц Шая Лейб
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Лунц Максим (Меер Лейбович)
Отец ребёнка: Лунц Шая Лейб
Рождение ребёнка
Около 1858
Сын: Лунц Теодор
Отец ребёнка: Лунц Шая Лейб
Рождение ребёнка
Около 1859
Отец ребёнка: Лунц Шая Лейб
Рождение ребёнка
Около 1863
Сын: Лунц Бенцель
Отец ребёнка: Лунц Шая Лейб
Рождение ребёнка
Около 1863
Сын: Лунц Хацкель
Отец ребёнка: Лунц Шая Лейб