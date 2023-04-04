(Лунц) Гита Мере — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Лунц) Гита Мере

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Около 1858 г.р.
Около 1859 г.р.
Около 1863 г.р.
Около 1863 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Лунц Шая Лейб

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лунц Максим (Меер Лейбович)

Отец ребёнка: Лунц Шая Лейб

Рождение ребёнка
Около 1858

Сын: Лунц Теодор

Отец ребёнка: Лунц Шая Лейб

Рождение ребёнка
Около 1859

Сын: Лунц Вениамин Львович

Отец ребёнка: Лунц Шая Лейб

Рождение ребёнка
Около 1863

Сын: Лунц Бенцель

Отец ребёнка: Лунц Шая Лейб

Рождение ребёнка
Около 1863

Сын: Лунц Хацкель

Отец ребёнка: Лунц Шая Лейб

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