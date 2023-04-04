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Лунц Бенцель
Лунц Бенцель
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
Около 1863
Пол
Мужской
Отец
Лунц Шая Лейб
Мать
(Лунц) Гита Мере
Дети
Не указаны
Добавил:
ЮГ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1863
Отец:
Лунц Шая Лейб
Мать:
Гита Мере
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