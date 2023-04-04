Лунц Бенцель — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лунц Бенцель

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1863

Пол

Мужской

Отец

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1863

Отец: Лунц Шая Лейб

Мать: Гита Мере

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