Нуртдинова (Тимушева) Шяфика Каюмовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Нуртдинова (Тимушева) Шяфика Каюмовна

Место рождения

п.Старое Зелёное Старокулаткинского района Ульяновской обл.

Дата рождения

1949

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1912 г.р.

Мать

1915 г.р.

Дети

1968 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

КФ
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Место
Комментарий
Рождение
1949

Отец: Тимушев Каюм

Мать: Тимушева (Мустафина) Хатимя

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Нуртдинов Нургаяз

Рождение ребёнка
14.12.1968

Дочь: Авдеева (Нуртдинова) Венера

Отец ребёнка: Нуртдинов Нургаяз

Смерть
Неизвестно

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