Нуртдинова (Тимушева) Шяфика Каюмовна
Место рожденияп.Старое Зелёное Старокулаткинского района Ульяновской обл.
Дата рождения1949
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1949
Отец: Тимушев Каюм
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Нуртдинов Нургаяз
Рождение ребёнка
14.12.1968
Дочь: Авдеева (Нуртдинова) Венера
Отец ребёнка: Нуртдинов Нургаяз
Смерть
Неизвестно