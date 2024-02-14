Тимушева (Мустафина) Хатимя
Место рожденияп.Старое Зелёное Старокулаткинского района Ульяновской обл.
Дата рождения1915
Дата смерти14.12.1975
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1915
Отец: Мустафин Низаметдин
Мать: Мустафин (Мустафина) ?
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Тимушев Каюм
Рождение ребёнка
?.01.1939
Сын: Тимушев Рушан
Отец ребёнка: Тимушев Каюм
Рождение ребёнка
18.01.1941
Дочь: Айсина (Тимушева) Марьям
Отец ребёнка: Тимушев Каюм
Рождение ребёнка
1946
Дочь: (Тимушева) Наиля
Отец ребёнка: Тимушев Каюм
Рождение ребёнка
1949
Дочь: Нуртдинова (Тимушева) Шяфика Каюмовна
Отец ребёнка: Тимушев Каюм
Рождение ребёнка
27.06.1952
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Тимушев Каюм
Рождение ребёнка
19.03.1954
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Тимушев Каюм
Смерть
14.12.1975