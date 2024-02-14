Тимушева (Мустафина) Хатимя — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тимушева (Мустафина) Хатимя

Место рождения

п.Старое Зелёное Старокулаткинского района Ульяновской обл.

Дата рождения

1915

Дата смерти

14.12.1975

Пол

Женский

Отец

Мать

Муж

1912 г.р.

Дети

1939 г.р.
1941 г.р.
1946 г.р.
1949 г.р.
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Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1915

Отец: Мустафин Низаметдин

Мать: Мустафин (Мустафина) ?

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тимушев Каюм

Рождение ребёнка
?.01.1939

Сын: Тимушев Рушан

Отец ребёнка: Тимушев Каюм

Рождение ребёнка
18.01.1941

Дочь: Айсина (Тимушева) Марьям

Отец ребёнка: Тимушев Каюм

Рождение ребёнка
1946

Дочь: (Тимушева) Наиля

Отец ребёнка: Тимушев Каюм

Рождение ребёнка
1949

Дочь: Нуртдинова (Тимушева) Шяфика Каюмовна

Отец ребёнка: Тимушев Каюм

Рождение ребёнка
27.06.1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Тимушев Каюм

Рождение ребёнка
19.03.1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Тимушев Каюм

Смерть
14.12.1975

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