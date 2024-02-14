Тимушев Каюм — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТимушев Каюм

Тимушев Каюм

Место рождения

п.Старое Зелёное Старокулаткинского района Ульяновской обл.

Дата рождения

1912

Дата смерти

17.05.1980

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

1915 г.р.

Дети

1939 г.р.
1941 г.р.
1946 г.р.
1949 г.р.
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1912

Отец: Тимушев Батырхан

Мать: Тимушева Афифя

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Тимушева (Мустафина) Хатимя

Военная служба
Неизвестно
Тимошев Каюм Батрахович Именной список части Дата рождения: __.__.1912 Место рождения: Куйбышевская обл., Старо-Кулаткинский р-н, с. Старый Зелевновск Дата призыва: __.06.1941 Место призыва: Микояновс... Показать все
Рождение ребёнка
?.01.1939

Сын: Тимушев Рушан

Мать ребёнка: Тимушева (Мустафина) Хатимя

Рождение ребёнка
18.01.1941

Дочь: Айсина (Тимушева) Марьям

Мать ребёнка: Тимушева (Мустафина) Хатимя

Рождение ребёнка
1946

Дочь: (Тимушева) Наиля

Мать ребёнка: Тимушева (Мустафина) Хатимя

Рождение ребёнка
1949

Дочь: Нуртдинова (Тимушева) Шяфика Каюмовна

Мать ребёнка: Тимушева (Мустафина) Хатимя

Рождение ребёнка
27.06.1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Тимушева (Мустафина) Хатимя

Рождение ребёнка
19.03.1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Тимушева (Мустафина) Хатимя

Смерть
17.05.1980

Мы используем куки для улучшения работы сайта.