Тимушев Каюм
Место рожденияп.Старое Зелёное Старокулаткинского района Ульяновской обл.
Дата рождения1912
Дата смерти17.05.1980
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1912
Отец: Тимушев Батырхан
Мать: Тимушева Афифя
Бракосочетание
Неизвестно
Военная служба
Неизвестно
Тимошев К. Батрахалович Картотека ранений Дата рождения: __.__.1912 Воинское звание: мл. сержант Воинская часть: 155 сп Судьба: нет информации Госпиталь: СЭГ 2539 Информация об архиве - Источник информации: Филиал ЦАМО (военно-медицинских документов) Раздел: Ленинградская картотека. Дублирующие карточки Название фонда: Картотека ранений
Тимошев Каюм Батрахович Именной список части Дата рождения: __.__.1912 Место рождения: Куйбышевская обл., Старо-Кулаткинский р-н, с. Старый Зелевновск Дата призыва: __.06.1941 Место призыва: Микояновс... Показать все
Рождение ребёнка
?.01.1939
Сын: Тимушев Рушан
Мать ребёнка: Тимушева (Мустафина) Хатимя
Рождение ребёнка
18.01.1941
Дочь: Айсина (Тимушева) Марьям
Мать ребёнка: Тимушева (Мустафина) Хатимя
Рождение ребёнка
1946
Дочь: (Тимушева) Наиля
Мать ребёнка: Тимушева (Мустафина) Хатимя
Рождение ребёнка
1949
Дочь: Нуртдинова (Тимушева) Шяфика Каюмовна
Мать ребёнка: Тимушева (Мустафина) Хатимя
Рождение ребёнка
27.06.1952
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Тимушева (Мустафина) Хатимя
Рождение ребёнка
19.03.1954
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Тимушева (Мустафина) Хатимя
Смерть
17.05.1980